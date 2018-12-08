بريدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد بن محمد الخضر التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لتوليه مقاليد قيادة وطننا الغالي .وقال الخضر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : في هذه المناسبة نستعرض الانجازات الوطنية التي حققها خادم الحرمين الشريفين ونستحضر المنجزات التي شهدتها وتشهدها مملكتنا الغالية في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن رؤية المملكة " 2030 تعد خطة عمل للوطن وللأجيال القادمة،باذن الله فهي رؤية وطن ومجتمع لاستمرار العطاء بشكل متوازن وشامل ودائم .ودعا الخضر الله تعالى أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //21:13ت م0200