بريدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسهنا أمين عام جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم محمد بن صالح العوفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته ملكاً لوطننا الغالي .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : في هذه الذكرى نستعرض الإنجازات الكبيرة المحلية والدولية التي حققتها المملكة في شتى المجالات مما جعل للمملكة مكانة خاصة بين دول العالم .وعد العوفي الذكرى الرابعة للبيعة بالذكرى الكريمة المباركة لاستعراض الانجازات الوطنية والعالمية لملك الحزم والعزم والانجاز وملك الحكمة الذي أثبتت للعالم أن المملكة قائدة للعالم الحضاري وأن ملكيها قائداً همه الأول وهدفه الأسمى وطنه وأبنائه وأبناء الإنسانية في العالم.// انتهى //21:25ت م0201