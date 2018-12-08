الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي الشقيق بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الذي شهدنا بعهده - رعاه الله - إنجازات تنموية في كافة قطاعات المملكة الشقيقة وتطلعات واعدة لمستقبل يخدم الأمن والاستقرار والرفاه بإذن الله .ودعا السفير الكويتي الله تعالى بأن يحفظ المملكة قيادة وشعبا وإلى المزيد من النجاحات والانجازات في كافة الميادين ، مؤكدا أن العلاقات الكويتية السعودية كانت ولا تزال نموذجا للأخوة الصادقة والمحبة الخالصة والتعاون المثمر في ظل حكمة قيادتي البلدين - حفظهم الله ورعاهم - .// انتهى //21:38ت م0202