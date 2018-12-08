بريدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واستستضيف جامعة القصيم في مقرها غداً مبادرة السعودية تبرمج التي تنظمها مؤسسة مسك الخيرية.وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات رقمية رائدة ورفع ترتيب المملكة عالميا في مجال التقنية، وذلك بتعليم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي لجميع فئات المجتمع من خلال دروس قصيرة وممتعة لتأهيل أكبر عدد من الكفاءات السعودية الواعدة في مجال البرمجة للخروج بحلول برمجية للتحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية وتسهم في حياة أفضل لأجل تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.وسيقام على هامش المبادرة ورشة تعريفية باستخدام برنامج ‪Minecraft‬ وتحدي إنترنت الأشياء وبرمجة الروبوتات, بالإضافة إلى تعريف بمسارات التعلم الثلاثة ‪Make code‬ وهي منصة لتبسيط مفاهيم التفكير المنطقي والتسلسل البرمجي وكذلك لغة ‪Java script‬ التي يكثر استخدامها في بناء واجهات المواقع التفاعلية وأيضا تطوير تطبيقات الجوال بالإضافه إلى لغة ‪Python‬ شائعة الاستخدام لتعليم أساسيات البرمجة في مجال علوم البيانات والأمن السيبراني.يذكر أن مبادرة السعودية تبرمج التي تستضيفها جامعة القصيم،وتأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية تعد الثانية ، حيث حققت الدورة الأولى من المبادرة أكثر من ٣٠٧ ألف مشاركة حول المملكة لتصبح المملكة في المركز الرابع عالميا تزامنا مع ساعة البرمجة العالمية.// انتهى //21:39ت م0203