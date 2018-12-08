الدوادمي 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسينظم تعليم الدوادمي ممثلاُ بوحدة تطوير الموارد البشرية غداً، دورة " بوصلة التفكير مقياس هيرمان " تقدمها المدربة فدواء الشمري، وذلك في مركز التدريب بمبنى الإدارات النسائية.وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى التعرف على مقياس هيرمان لبوصلة التفكير وكيفية تطبيقه لفهم قدرات الذات وفهم الاخرين والتعامل معهم.وتتناول الدورة محاور عدة منها: أهمية مقياس التفكير، واستعمال القدرات العقلية بأفضل ما يمكن، وتحسين التفاهم والتخاطب، وإثارة القدرات الإبداعية والابتكار.// انتهى //21:44ت م0204