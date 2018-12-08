المدينة المنورة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، فعاليات نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي المقامة ضمن نطاق مركز المندسة بالمنطقة، وذلك بتنظيم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني وفرع وزارة النقل ونادي الطيران السعودي.وشاهد الحضور عدد من الطائرات المتنوعة، قدم خلالها أعضاء النادي الرياضي عروض التحليق بـ ١٤ طائرة من مختلف أنواع الطائرات الرياضية، كما استمع الحضور لشرح مفصل من الطيارون المشاركون عن نوعية طائراتهم، وآلية الحصول على عضوية النادي، وسبل ممارسة أنشطة الطيران الرياضي وذلك بعد الالتحاق بمدارس الطيران والبرامج التدريبية، والحصول على رخص الطيران اللازمة.من جهته، أعرب المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي فارس منير، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة النادي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعريز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، على الدعم المقدم لأعضاء النادي واختيار المدينة المنورة كمحطة ثانية لإطلاق رحلات النادي في موسمه الجديد، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى نشر ثقافة الطيران وعلومه بين هواة الطيران والزوار.من جهة أخرى، زار عدد من أعضاء نادي الطيران السعودي معالم المدينة المنورة السياحية والتراثية، وذلك ضمن برنامج رحلة النادي إلى المدينة المنورة.// انتهى //21:49ت م0206