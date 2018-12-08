الدمام 01 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسعبر مدير جامعة الأمير محمد بن فهد والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري عن خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم فيي وطننا الغالي.وقال الدكتور الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه الذكرى تعيد الذاكرة إلى سنوات مضت تحقق من خلالها قفزة في عصر النهضة والتجديد بخطى ثابتة ومتسارعة نحو الرقي والازدهار في جميع مجالات التنمية المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، واستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية؛ لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، والعبور نحو المستقل المشرق - إن شاء الله -.وأضاف : "يحمل الاحتفاء بالبيعة الرابعة مضامين عدة سامية كان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - اليد الطّولى في دعم عجلة التّنمية الوطنيّة على المستوى الداخلي وتعزيز النّمو الاقتصادي بالمشروعات العملاقة، والمنجزات النوعيّة، والاستثمارات المستدامة، والعطاءات السخيّة؛ سواء كانت اقتصاديّة، أو سياسيّة، أو اجتماعيّة، أو ثقافيّة من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقًا ونموًا وازدهارًا؛ لتصب في صالح بناء الإنسان وتعمير المكان، وهو ما سيحدث أثرًا كبيرًا في مسيرة هذا الوطن المعطاء ، أما على المستوى الإقليمي والدولي فقد أصبحت المملكة من الدول المهمة في صدارة المشهد العالمي ومحل ثقة واهتمام الرأي العالمي، وهو ما أهلها لتكون أحد أهم الدول في صناعة القرار والمؤثرة على مستوى العالم".// انتهى //22:18ت م0208