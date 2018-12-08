الدمام 01 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالجبيل ، بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالجبيل يوم الأربعاء القادم حملة للتبرع بالدم لصالح جنود الوطن ،في مجمع الجبيل مول تحت إشراف محافظة الجبيل.وتهدف الحملة إلى تعزيز جانب الانتماء لهذا الوطن العزيز وزيادة وحدة الصف للدفاع عن الوطن كما تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم.// انتهى //22:18ت م0209