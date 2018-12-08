الدمام 01 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في البلاد.وقال الدكتور آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: نستذكر في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية العظيمة وخطط المستقبل التطويرية لبناء الدولة الحديثة على أسس عصرية من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية اختصرت الزمن على المستويات كافة لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة .وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين نقلة تنموية حضارية فريدة في الأصعدة والمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتي ترتكز على التنوع في مصادر الدخل رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنوّع مداخيلة، والعناية بالحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، وتفعيل لدور المواطن وأعطى دور للمرأة السعودية ومكافحة الفساد ومحاربة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي، ومواجهة التحدّيات الإقليميّة، والتحوّلات السياسيّة وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تحمل في مضامينها وخططها وبرامجها الخير لأبناء الوطن وتعزيز مكانة المملكة على المستويات الإقليمية والدولية.وأبان الدكتور آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – تمكن على الصعيد الخارجي بحنكته ورؤيته الثاقبة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، حيث أحتلت المملكة مكانة كبيرة في المنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات والمحافل الدولية، وأصبح لها دور مؤثر في صناعة القرار العالمي .// انتهى //22:23ت م0211