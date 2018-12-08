بريدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه الذكرى المباركة تؤكد لنا أن مسيرتنا التنموية ماضية في تحقيق نجاحاتها ، إذ يشهد هذا العهد الميمون تنمية شاملة ونقلة حضارية ارتقت بالمجتمع كافة إلى مصاف المجتمعات المتقدمة في جميع المجالات .وأضاف: إن قطاعي المياه والمعالجة البيئية بالمملكة شهد دعماً واهتماماً كبيراً من الحكومة الرشيدة ، لاسيما وأن هذين القطاعين يعدان من القطاعات الحيوية والاستراتيجية للبنى التحتية والخدماتية، مبيناً أن قطاعات الدولة كافة تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الدعم السخي من القيادة التي تهتم بكل ما من شأنه تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء .وأشار إلى أن هذه البلاد ومواطنيها يعيشون ولله الحمد بأمن وأمان ورغد من العيش بفضل من الله عز وجل ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ـ أيدهم الله ـ .// انتهى //22:38ت م0212