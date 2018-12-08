بريدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساختتمت حملة التطوع التقني والمهني بالكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد بمنطقة القصيم ، أمس ، التي استمرت خمسة أيام بإشراف مباشر من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن ، أنه بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق هدف العمل التطوعي، وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مسئوليتها المجتمعية بتفعيل العمل التطوعي بين منسوبي المؤسسة بالمنطقة لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التقنية والمهنية، فقد نفذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والمبادرات التطوعية التي شارك في تنفيذها منسوبي المؤسسة بالقصيم بمشاركة أفراد المجتمع.وأفاد المذن بأنه من خلال المحاضرات والندوات واللقاءات في جميع الوحدات التدريبية تم توعية منسوبي المؤسسة بالمنطقة بأهمية العمل التطوعي التقني والمهني للفرد والمجتمع من المنظور الإسلامي والاجتماعي والإنساني ، مشيراً إلى أنه نفذ في مختلف مدن ومحافظات المنطقة ، العديد من الاتفاقيات مع جمعيات خيرية لصيانة منازل المحتاجين ودورات تدريبية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ، و التنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية لتنفذ حملات التبرع بالدم في جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة ، بالإضافه إلى التنسيق مع فروع وزارة الشؤون الإسلامية لصيانة المساجد وخاصة بالطرق بين المحافظات و التنسيق مع المديريات الزراعية والبلديات لتحسين البيئية بالمنطقة ، و تدريب منسوبي المؤسسة بالمنطقة على الإسعافات الأولية والية التطوع مع هيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني ، بالاضافه الى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية وصيانة أجهزة الحاسب لمكتب الأشراف النسائي بالقصيم وتوعية المجتمع بأهمية تطبيق وإتباع إرشادات وإجراءات السلامة في جميع أمور الحياة بالإضافة إلى العديد من البرامج والأنشطة التطوعية.وقدم المذن الشكر والتقدير لجميع القطاعات المشاركة وعمداء و عميدات الكليات التقنية و مدراء المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد وأعضاء اللجان والمنظمين والمشاركين ، مؤكداً استمرار العمل التطوعي خلال العام التدريبي في الوحدات التدريبية.// انتهى //23:17ت م0214