تونس 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واستغلب النادي البنزرتي بثلاثة أهداف لهدف على الاتحاد المنستيري في المباراة التي جمعت الفريقين في نواحي بنزرت اليوم لحساب الجولة الـ 11 من البطولة التونسية لكرة القدم، فيما حقق النادي الصفاقسي بميدانه هدفا لصفر ضد شبيبة القيروان.وانهزم نجم المتلوي في الرديف أمام ضيفه الملعب التونسي بنتيجة هدفين لهدف، وفي بنقردان فاز اتحاد بنقردان على نادي حمام الأنف بهدف لصفر.// انتهى //23:21ت م0215