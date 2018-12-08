المدينة المنورة 1 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 8 ديسمبر 2018م واسرفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه رعاه الله مقاليد الحكم في المملكة .وقال المهندس الصاعدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هو حدثٌ غاليا على جميع من على هذه الأرض الطيبة المُباركة ، هذا القائد الفذ الذي عُرف عنه الحزم والعزم وتميزهُ بالرأي السديد التي تؤثر على جميع القرارات العربية والاسلامية والعالمية .وأضاف أن هذه المناسبة تستمدُ من إرث المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آلِ سعود ـ رحمه الله ـ ونجدد في هذه الذكرى الغالية أيضاً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين صاحب الرؤية لوطننا الغالي ، ونجدد تكاتفنا وتعاضدنا مع قيادتنا الحكيمة لنخطو جميعًا تجاه مستقبل مشرق لهذا الوطن مهبط الوحي وباعث الرسالة للأمة الاسلامية .وأفاد الصاعدي أن رؤية قيادتنا حالياً تسعى لخلق الكثير من فرص العمل لشبابنا وبناتنا ، مؤكدا أن وطننا الغالي في ظل رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أدامه الله ذخراً لنا ـ مازال يُحقق العديد من الإنجازات داخل وخارج الوطن في ظل الحكمة والتوجيهات السديدة أيده الله ومساندة من العضيد الأيمن سمو ولي العهد الأمين الذي يُعزّز النمو الاقتصادي وتحفيز فرص العمل والأعمال بما يُسهم في تحقيق الرخاء ورغد العيش والازدهار للوطن والمواطنين وأن تواصل مملكة العز لمسيرتها لتكون نموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة ، سائلا الله أن يمدّ لنا في أعمارهم وأن يجزاهم عنا خير الجزاء على ما يُقدموه لأرض الحرمين الشريفين وللمواطنين من اهتمامات وخدمات وأمنٌ وأمان قل أن تجدها بالعالم .// انتهى //23:28ت م0217