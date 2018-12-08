مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع منسوبو إدارة التعليم بمكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة مؤكدين أن ما تحقق للمملكة - ولله الحمد - في ظل هذا العهد الميمون من إنجازات تنموية وتطور في التعليم، وبناء المواطن تعبر عن الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالوطن وأبنائه.وعبر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، عن اعتزازه بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن مشيراً إلى أن المملكة تمر منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين بنهضة شاملة في المجالات التنموية ومنها التعليم من خلال تبني رؤية المملكة 2030، التي ركزت على التخطيط واستشراف المستقبل و الاستثمار الحقيقي في الإنسان من خلال اهتمامه -حفظه الله- في تطوير التعليم والارتقاء به مؤكدا ان الانجازات التربوية والتعليمية تأتي في سياق متناغم مع إضاءات المجالات الاقتصادية والسياسية.من جهته أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية للبنين بالمنطقة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني أن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع نعدد من خلالها ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وكثيرة نال منها الجانب التعليمي حظا وافرا بفضل الله تعالى ثم بفضل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين التي أرست دعائم النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في هذه البلاد المباركة والسعي بكل ثقة نحو تحقيق خططه المستقبلية الطموحة وتطلعاته المبشرة من خلال رؤية المملكة (2030) التي رسمت ملامح الإصلاح الاقتصادي والنهضة الشاملة في كل المجالات.من جانبه أبان مدير الإشراف التربوي عمر الأحمدي أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية إنجازات عظيمة تميزت بالتطور و الشمولية في مسيرة بناء الوطن وتنميته والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون منهج و طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في بناء الوطن مبينا أن الرؤية٢٠٣٠ ستسهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ايده الله وتفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها وان يديم عليها الرخاء واوفر النعم.من جهتها أكدت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" الدكتورة امنة الغامدي ان قلوب الجميع في هذا الوطن الغالي مفعمة بمشاعر الحب والولاء لقيادتها الرشيدة وتتطلع لغد مشرق ومبهر ليكون الوطن في المكان الذي يستحقه عالمياً.وقالت إن الذكرى الرابعة للبيعة تشعرنا بالفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح خلال أعوام حافلة بالعطاء مشيرة إلى ما تحقق من نهضة شاملة على أرض الواقع على شكل برامج وخطط ومشاريع طموحة لكل قطاع من قطاعات الدولة ومن أهمها قطاع التعليم الذي يزدهر ويتطور عام بعد عام.// انتهى //23:45ت م0218