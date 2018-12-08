جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله-، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم .وقال اللواء الدويش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " تمر بنا ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - سنتها الرابعة ونستلهم منها ذكرى تأسيس بلادنا على يد موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ، حيث يستمر العطاء من بعده الى ما لا نهاية بإذن الله " .وأضاف " أن في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود تبوأت المملكة مركزاً عالمياً جعلها بين أعظم اقتصاديات العالم،، مشيرا الى أن الانجازات التي حققتها المملكة يعطي دلالة واضحة على أن رؤية الوطن التي وضع أسسها سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تسير بخطى واضحة .// انتهى //23:46ت م0219