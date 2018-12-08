نجران 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، عاداً هذه المناسبة الغالية أنها عزيزة على قلوبنا جميعاً، سائلاً الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة، ويديم عليه استقراره وازدهاره ونماءه.وقال آل عطشان في كلمة له: إن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الحكم، تأتي وسط نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ورياضية، جعلت من المملكة محط أنظار العالم أجمع، مشيراً إلى أن الزيارات الميمونة لخادم الحرمين الشريفين إلى مناطق المملكة وتدشينه عددٍ من المشروعات التنموية ما هو إلا دليل على اهتمامه وحرصه – حفظه الله -، على تنمية الوطن وتحقيق ما يصبو إليه المواطن لكي يعيش بأمنٍ وأمان واستقرار وازدهار.// انتهى //23:54ت م0221