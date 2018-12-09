الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم في المملكة.وقال " إن بلادنا تعيش في رغد من العيش والحياة الكريمة ورخاء ونماء منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين قيادتها والإمساك بزمام أمورها إكمالاً لمسيرة البناء والنهضة في شتى المجالات وحث الخطى على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه" الذي وحد هذه البلاد المباركة على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صل الله عليه وسلم، والذي سار على نهجه أبناؤه الملوك البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذه البلاد ليعم الأزدهار أرجاء الوطن الغالي وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله-.وأشار إلى أننا نعيش في هذا اليوم ونرى كل ما حولنا من الإنجاز والعطاء الذي اكتست به جميع أرجاء وطننا الغالي والتي لاحصر لها وهي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.وأكد أن النظرة الثاقبة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين في اتخاذ القرارات أسهمت بشكل لافت في تحقيق الرفاهية للمواطن وتحقيق النماء والتطور للوطن ليرتقي ويصبح في مصاف الدول المتقدمة بخطوات ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030م بحكمة وبصيرة وباستقرار ووحدة وطنية يفتقر إليها كل من يعيش حولنا وأن نعمة الأمن والأمان التي جعلها - حفظه الله - من أولى اهتماماته والذي سخرها له الله سبحانه وتعالى وسخر كل الإمكانات المادية والمعنوية لتنمية هذا الوطن المعطاء ومن يعيش فيه وأن مسيرة التنمية وتحقق النمو في الاقتصاد خلال العام المنصرم ورفع الإيرادات إلى أعلى قيمة لها لدليل على أن وطننا يسير بخطوات ثابته نحو تحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله بجميع قطاعات الدولة لتقديم أفضل الخدمات لمن يقطن هذه البلاد العظيمة.ودعا الله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا قبلةً للإسلام والمسلمين وأن يحفظ ولاة أمرنا ويحقق آمالهم وأن يعيد علينا هذه الذكرى أعواماً مديده ونحن في استقرار وأمن وأمان.// انتهى //00:01ت م0222