نجران 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران محمد بن حسين آل دويس، باسمه ونيابة عن منسوبي إدارة خدمات المياه بالمنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: تحل علينا هذه الذكرى ونحن فخورين بكل ما نشاهده من تطور ورقي وتنمية لوطننا المعطاء، وإن ما تم تحقيقه في الأربعة أعوام الماضية من إنجازات تنموية وتطويرية كبرى في مناطق المملكة كافة ، جاءت بجهود واهتمام وعناية قيادتنا الرشيدة للارتقاء بمكانة المملكة عالياً في مصاف الدول المتقدمة، إضافة إلى تحقيق طموحات المواطن وآماله للعيش برفاهية وهو ينعم بالأمن والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا الوطن الغالي الأمن والأمان والازدهار والتطور المستمر.//انتهى//00:13ت م0223