أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة مرور 4 أعوام على توليه مقاليد الحكم .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن ماننعم به في وطننا من تقدم وإزدهار وتنمية في ظل رؤية أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين ويقودها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهي رؤية الحب والخير والأمن والازدهار التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين لتحقيق رفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية وصناعة الجيل القادم لمواصلة البناء لهذا الوطن المعطاء.ودعا بن غنام الله تعالى أن يحفظ لنا قائد الأمة وباني نهضة هذا الوطن الشامخ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والآمان " .// انتهى //00:19ت م0224