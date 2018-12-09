الداير بني مالك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس بلدية محافظة الداير بني مالك المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم في المملكة .وقال :" إن كل مواطن في المملكة العربية السعودية يرى في ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ذكرى غالية يملأ بها قلبه بالاعتزاز و عقله بالإلهام وأن هذه الذكرى غالية وعزيزة شهدت خلالها المملكة نهضة بارزة على جميع المستويات حيث تمكن الملك ـ أيده الله ـ خلال فترة وجيزة من توليه مقاليد الحكم أن يحقق هذه النهضة التنموية الشاملة التي اسعدت البلاد في المجالات كافة ".ونوه رئيس بلدية الداير بني مالك في ختام تصريحه بالدعم والاهتمام الكبيرين الذين يوليهما الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده ـ حفظهما الـله ـ لكل ما يخدم العمل البلدي ويسهم في تطوير وتقديم الخدمات البلدية للمواطنين، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ قيادتنا ويعيد علينا هذه الذكرى الغالية أعوام عديدة , وأن يديم على وطننا الخير والأمن والرخاء والاستقرار.//انتهى//00:20ت م0225