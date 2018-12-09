محايل 01ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع عدد من محافظي تهامة عسير ورؤساء المراكز التابعة لها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعه لخادم الحرمين الشريفين، واصفين هذه المناسبة بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب والانتماء لقائد قدم الكثير لخدمة دينه ووطنه وشعبه .وقال محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده بمناسبة ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: تتجدد الذكرى الرابعه لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ووطننا ينعم بفضل الله بالرخاء والنماء، ويظلّه الأمن والأمان، ويسوده الاستقرار والاطمئنان، في لحمة قوية بين الراعي والرعية، تتجسد من خلالها كل معاني الحب والولاء والانتماء لهذا الكيان العظيم وولاة الأمر الميامين، أيدهم الله بنصره.من جانبه قال محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض : تمر الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نتذكر الحزم والعزم وعودة الأمل ورعد الشمال.وأوضح محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان أن خادم الحرمين الشريفين قاد بلادنا بحكمة ورؤية ثاقبة وخطى واثقة، وحقق إنجازات قياسية تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن ومسيرة أمة قادها بمهارة واقتدار فتحققت منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف الجوانب التعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.من جهته قال محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي إن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتسجل إنجازات قياسية وإصلاحات تصب في خدمة المواطن وكذلك دعم رجال الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن، كما أن عهد الملك الإنسان سلمان بن عبدالعزيز تميز بترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة لتشمل جميع المناطق والمحافظات وبناء وتطوير دولة المؤسسات في شتى المجالات مما جعل المملكة العربية السعودية تحقق منجزات ضخمة وتحولات كبرى في مختلف الجوانب.وبين رئيس مركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل حمود بن ظافر الحقباني أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مناسبة يفخر بها جميع أبناء الشعب السعودي.وقال رئيس مركز قنا بمحايل سعد بن يحي الحياني إن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مناسبة يفخر بها جميع أبناء الشعب السعودي لما تحقق من إنجازات خلال تلك الفترة، مبينا أن مسيرة التنمية في العهد الميمون تواصلت في أرجاء الوطن بما يعود بالرخاء والرفاهية على المواطنين وسار الملك المفدى بالوطن بخطى ثابتة، وثقة تامة، بعد أن رسم خارطة الطريق للمستقبل المشرق الذي يراد للمملكة الوصول إليه خلال السنوات القادمة.من جهته أعرب رئيس مركز حميد العلايا أحمد بن طلان عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه المملكة من تقدم وإزدهار في عهده الميمون - رعاه الله-.وقال : خلال مراحل حياته المختلفة تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة مناصب و أفنى عمره في خدمة هذا الوطن و توج ذلك بتوليه مقاليد الحكم في البلاد. ففي هذه الذكرى العطرة يحق لكل مواطن أن يشعر بالفخر وقد وقفت بلاده في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا و عسكريا و علميا. أربع أعوام من العطاء رسمت فيها المملكة خططا واضحة لنهضتها في كل المجالات. وما رؤية 2030 إلا خارطة طريق تسير بالوطن نحو التقدم و الازدهار.// انتهى //00:35ت م0227