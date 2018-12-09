محايل 01ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم في المملكة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " إن أبناء المملكة بجميع شرائحها تعيش فرحة ذكرى البيعة، وهم يستحضرون الإنجازات التنموية التي تمت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وإن الأيام تزف لنا في كل يوم بشائر الخير الذي ينعم فيه الوطن والمواطن .ودعا آل مصمع في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ورقي مجالات الوطن وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.// انتهى //00:36ت م0228