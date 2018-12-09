أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير تركي بن أحمد بن مفرح، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : في عهد الإنجازات والتنمية والعطاء والتنظيم والحزم ، نؤكد فرحنا وفخرنا بهذا العهد الزاهر الزاخر الذي نعيشه ويحمل تباشير الخير والبذل وتواصل التلاحم الوطني والشعبي خلف قائد يتصدر اهتماماته ازدهار وتنمية هذه البلاد الطاهرة المباركة التي تمضي قدماً في تحقيق تطلعات أفراد شعبها وامنياتهم وهم شهداء مرحلة وداعمون حقيقيون لما تشهده البلاد من قفزات متنوعة وتحقيق منجزات مهمة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتعلمية والمائية والزراعية والثقافية والاجتماعية .وأضاف ابن مفرح : إن الوطن الذي يعزز ويتحدث دوماً عن تنمية المواطن وما يحتاج إليه ويعمل بثبات على تحقيق الأمن والاستقرار، لهو وطن عظيم ويبعث كل المنتمين له للفخر والاعتزاز ، وهو الوطن الذي بات من أكثر الدول تأثيراً في القرارات الدولية وبمثابة الثقل العربي والعمق الاسلامي وحامل لواء نصرة الاسلام والمسلمين .وتابع مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير قائلاً: في مثل هذه المناسبة الغالية على الجميع ، يطيب لي الحديث بإيجاز عن قطاع خدمات المياه بمنطقة عسير فنحن في هذا العهد البهي نحظى بدعم كبير وواضح من حكومتنا الرشيدة بغية الوصول لمستويات تحقق أهداف التنمية المرسومة لهذا القطاع وسعياً للوصول بمستوى الخدمات المقدمة الى مستوى عال من الشمولية والجودة ، وتواكب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية ، حيث تبلغ المشاريع التي تنفذها ادارة خدمات المياه حالياً بمنطقة عسير 58 مشروعاً بقيمة اجمالية تجاوزت 1,6 مليار ريال ، و تدخل هذه المشاريع ضمن مبادرات التحول الوطني لوزارة البيئة والمياه والزراعة وتشمل " مبادرة ايصال مياه الشرب للمستهلكين ، ومبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ، ومبادرة تعزيز مصادر المياه الجوفية ، ومبادرة زيادة السعة لخزن المياه الاستراتيجي ، ومبادرة اعادة استخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي ، ومبادرة زيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء ".وأكد ابن مفرح أن مياه عسير تسعى من خلال هذه المبادرات الى العمل الجاد للرقي بالخدمات المقدمة وتحقيق الاهداف المنشودة من تنفيذ مثل هذه المشاريع .// انتهى //00:47ت م0229