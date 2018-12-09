القطيف 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع محافظ القطيف خالد الصفيان باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.وأكد الصفيان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن سعادتنا بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ما هي إلا ترجمة صادقة للولاء والحب، الذي يسكن قلوب المواطنين وينبض بمشاعر صادقة تجاه قيادة هذه البلاد.وقال: "تطل علينا الذكرى الرابعة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والمملكة تسير بخطى ثابتة وراسخة على قاعدة قيم الدين الإسلامي، مباركا للقيادة ولكل المواطنين بهذه المناسبة الغالية.ونوه محافظ القطيف بحرص الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله - على مصالح الوطن والمواطنين، وحمل هاجس الأمة العربية والإسلامية التي كان من بينها مواصلة المملكة بثبات قيادة وشعباً لنصرة قضايا الأمة في كل الاتجاهات، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف القطاعات .// انتهى //01:02ت م0230