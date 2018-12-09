محايل 01ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأدت جموع المصلين بمحافظة رجال ألمع عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت بحضور شيخ قبيلة بني عبد شحب على شهيد الواجب الرقيب حسن بن هادي بن مريع الخلف الزيادي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي وذلك بجامع دالج شمال رجال ألمع .ونقل محافظ رجال ألمع صالح بن سعد بن فردان تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .من جانبهم, أعربت أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .// انتهى //01:02ت م0231