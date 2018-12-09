محايل 01ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير شرطة محايل العقيد صالح بن محمد اليزيدي, التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه - حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة.وقال العقيد اليزيدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : استمراراً لمسيرة البناء التي بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وسار عليها أبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله – تحل علينا الذكرى الرابعة لتولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ، وتمر هذه الذكرى العزيزة والوطن وأبنائه ينعمون فيها بالخير والرخاء والأمن والأمان, وسطّرت فيها المملكة بمداد من ذهب مسيرة حافلة بالإنجازات من أجل مستقبل مزهر يكون لوطننا فيه دور ريادي متجدد على الشأن الإقليمي والدولي.وبين العقيد اليزيدي أن هذه الذكرى تحل في وقت أثبت فيه الشعب السعودي أصالته وولاءه وانتماءه لقادته ، سائلا الله تعالى أن يديم على الوطن والمواطنين الأمن والرخاء والاستقرار في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأدام عزهم والوطن، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدودنا ويكتب لهم الأجر والثواب.// انتهى //01:03ت م0232