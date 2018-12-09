محايل 01ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير الضمان الإجتماعي بمحايل عسير علي بن يحي الشبرقي ،التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع أبناء هذا الوطن، بما تستحضره من المعاني والقيم النبيلة، التي سار عليها أبناء هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، مرورا بعهود أبنائه الملوك ـ رحمهم الله ـ ، وصولا لعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ الذي استلم الأمانة، ليقود البلاد ـ بعون الله ـ إلى مزيد من النماء والتقدم".وأضاف أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بحزمة من القرارات التي راعت دعم جوانب التنمية والدعم السخي على الاصعدةكافة ، لافتاً إلى أن كل ذلك يصب في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.ودعا الشبرقي في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة و العافية، وأن يحقق لهذا الوطن المعطاء كل ما يتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة .// انتهى //01:19ت م0233