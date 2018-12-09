الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الأولى المقامة بمدينة الرياض.واستقبل المعرض على مدى خمسة أيام أكثر من 170 ألف زائر وزائرة من المهتمين بالصقور والصيد والسفاري استمتعوا خلالها بفعالياته المختلفة والمتنوعة.وحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 250 جهة عارضة محلية ودولية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف جنباته وواحاته، وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.وسعى معرض الصقور والصيد السعودي إلى تلبية عدة جوانب تهم الزوار والهواة فكانت أجندته حافلة بالمحاضرات والأمسيات الشعرية، والدورات الطبية المتخصصة مثل الإسعافات الأولية لحوادث وإصابات الصقور في المقناص، وأهم أمراض الصقور ، إلى جانب أمراض الهجن التناسلية ونقل الأجنة، وإدارة قطعان الصيد وصحتها في المحميات، وطرقاً وأفكارا لحماية وإدارة صيد الحبارى، وغيرها من الدورات التي قدمها أطباء من داخل المملكة وخارجها.وتضمن المعرض أيضاً فعاليات متنوعة، مثل فعالية (سؤال وجواب) مع الصقارين، وفعالية استراتيجيات الصيد بالصقور وعلاقتها بانحصار أعداد الطيور، والصقارة في أمريكا من الإنتاج إلى الصيد، وورشة عمل تتضمن تقييماً لتجارة الصقور واستخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للوائح اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، إضافة لمزادات للصقور والهجن.// انتهى //01:58ت م0234