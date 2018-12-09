الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية اليوم حفل سباقه الـ 34 على كأسي هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) على ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية بالرياض.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكان الشوطين الرئيسين هما الشوط التاسع على كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لمسافة 2000 متر للجياد المستوردة مفتوح الدرجات، والشوط العاشر على كأس وزارة الإعلام لمسافة 2000 متر للجياد المحلية مفتوح الدرجات.وسلم مساعد الرئيس للإذاعة المكلف الدكتور عادل بن عيفان الحارثي كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لدخيل الرويس وبدن السبيعي مدرب الجواد ( محطم ) العائد ملكيته لإسطبل دخيل الرويس وبدن السبيعي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع.كما سلم وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان كأس وزارة الإعلام لسعود رزيق مدرب الجواد ( الأبهجان ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء مشعل سرور مطلق الزايدي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //02:32ت م0235