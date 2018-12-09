الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسحقّق الثنائي الهندي تقيودين واحد وسانجاي اليوم كأس بطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة بعد فوزهما في المباراة النهائية في صالة نادي الشباب بالرياض على الثنائي الفلبيني رالف وتان.وتوّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، الفائزين وسط حضور جماهيري كبير.وشهدت الجولات النهائية من البطولة تنافسًا قويًا بين 50 لاعبًا ضمن منافسات اللعبة الزوجي والفردي، حيث توج السيريلانكي ريان رؤف بالمركز الأول لمنافسات تحت 19 سنة، بينما حل الباكستاني شيخ مهاد في المركز الثاني، كما توج السيريلانكي جوجرج ايمانويل بالمركز الأول والباكستاني يوسف بالمركز الثاني على مستوى منافسات تحت 13 سنة.وفي منافسات المستوى المبتدئ توج الفائزون به على مستويات عدة، إذ جاء بالمستوى الأول الهنديان كاجاندينغ وباتلدور في المركز الأول، بينما حل الهنديان تشليمبرا وواحد بالمركز الثاني، وفي المستوى الثاني توج اللاعبان فواز حازم وعلي الأثيلي بالمركز الأول، في حين حل الباكستانيان أجير وانوس في المركز الثاني، وبالنسبة للمستوى الثالث توج الزوجي الهندي عزيز وشانجي بالمركز الأول وتلاهما بالمركز الثاني الهنديان أبو بكر خان وشهاب، أما في المستوى الرابع فتوج الهنديان جينو واركال بالمركز الأول، في حين حل الهنديان جيرمو وجيرجوا في المركز الثاني، كما توج السيريلانكيان طوني وأحمد بالمركز الأول على المستوى الخامس وحل الفلبينيان اميل ونور ثانيا، وفي المستوى السادس والأخير توج الهنديان محمد وتسليم بالمركز الأول وحل الفلبينيان لينول واندوسي بالمركز الثاني.وفي فئة المحترفين توج اللاعبان الباكستانيان إبراهيم وأشيل بالمركز الأول وحل الثنائي الفلبيني رايس وكونان في المركز الثاني.وشهدت البطولة مشاركة 315 لاعبًا من مختلف الفئات العمرية من ممارسي اللعبة فيما أدارها تحكيميًا 30 حكمًا، بينما أدار المباراة النهائية الحكم السعودي أمجد هوساوي.وأعرب رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بخروج البطولة المفتوحة الأولى بمستوى فني رفيع، مؤكدًا أن حضور الأمير فهد بن جلوي مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية هو تتويج ونجاح للبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المميزين وستؤتي ثمارها على اللاعبين السعوديين في المستقبل القريب.//انتهى //02:58ت م0236