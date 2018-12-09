عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرأس القمة الخليجية الـ 39
خادم الحرمين يتلقى تهاني القادة بالذكرى الرابعة لتوليه الحكم
خادم الحرمين يرعى افتتاح حي طريف في الدرعية.. اليوم
ولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. غداً
رئيس وزراء البحرين وولي العهد يهنئان محمد بن سلمان بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم
خالد الفيصل: مشروعات تطوير الأحياء العشوائية أولوية
أمير الشرقية يرعى اليوم انطلاق معرض «صنعتي»
أمير الجوف يعتمد خطط وفعاليات مشاركة المنطقة بالجنادرية
كبار العلماء: خادم الحرمين أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً
مرشح المملكة رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية
مركز الملك سلمان يوزع 100 طن من السلال الغذائية في شبوة.. ومساعدات مختلفة للسوريين
الرافعات السعودية تعبر «الوديعة» إلى ميناءي عدن
الجيش اليمني يقترب من مبانٍ حكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازح
نفق ثانٍ وإطلاق نار على حدود لبنان مع الكيان الإسرائيلي
الجيش الأفغاني يحرر مدنيين من سجن لطالبان
بلجيكا: توقيف 70 من محتجي السترات الصفراء
الشرطة الفرنسية توقف المئات.. وشلل في مرافق باريس
البرلمان البريطاني يتجه إلى رفض «بريكست»
ممثلو الادعاء الأميركي يطالبون بسجن كوهين
واشنطن تتخلى عن اجتماع حول انتهاكات بيونغ يانغ
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