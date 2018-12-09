الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرأس القمة الخليجية الـ 39خادم الحرمين يتلقى تهاني القادة بالذكرى الرابعة لتوليه الحكمخادم الحرمين يرعى افتتاح حي طريف في الدرعية.. اليومولي العهد يدشن المرحلة الأولى من مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. غداًرئيس وزراء البحرين وولي العهد يهنئان محمد بن سلمان بذكرى تولي خادم الحرمين مقاليد الحكمخالد الفيصل: مشروعات تطوير الأحياء العشوائية أولويةأمير الشرقية يرعى اليوم انطلاق معرض «صنعتي»أمير الجوف يعتمد خطط وفعاليات مشاركة المنطقة بالجنادريةكبار العلماء: خادم الحرمين أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياًمرشح المملكة رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانيةمركز الملك سلمان يوزع 100 طن من السلال الغذائية في شبوة.. ومساعدات مختلفة للسوريينالرافعات السعودية تعبر «الوديعة» إلى ميناءي عدنالجيش اليمني يقترب من مبانٍ حكومية في باقم ويستعيد سلاسل جبلية برازحنفق ثانٍ وإطلاق نار على حدود لبنان مع الكيان الإسرائيليالجيش الأفغاني يحرر مدنيين من سجن لطالبانبلجيكا: توقيف 70 من محتجي السترات الصفراءالشرطة الفرنسية توقف المئات.. وشلل في مرافق باريسالبرلمان البريطاني يتجه إلى رفض «بريكست»ممثلو الادعاء الأميركي يطالبون بسجن كوهينواشنطن تتخلى عن اجتماع حول انتهاكات بيونغ يانغ// يتبع //06:08ت م0003