وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( قمة التعاون): منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981م لم تتوقف المملكة مطلقاً عن دعم أي جهد مشترك يهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس وتوثيق الروابط بين شعوبها وذلك انطلاقاً من إيمانها الحقيقي بأهمية الوصول إلى وحدة خليجية تحقق التنمية والرخاء لأبناء الخليج.وبينت أنه رغم مسيرة العمل الخليجي المشترك واجهت العديد من العقبات إلا أنها نجحت إلى حد كبير في تشكيل جبهة موحدة تصدت لمشروعات التوسع الإيراني وأخطار هددت وجود دوله كان أبرزها غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في العام 1990م.ورأت أن استضافة الرياض اليوم لأعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل في حد ذاتها إضافة جديدة في السجل السعودي المشرف الداعم للعمل الخليجي ووحدة الصف رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها ناهيك عن تفاقم الأخطار التي تواجهها دوله وتهدد مستقبل شعوبه.وأكدت أنه لم ولن يتوقف الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة لدعم أي جهد خليجي يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء وطموح المواطن الخليجي الذي رفع على مدى 37 عاماً شعارات وحدة الموقف والهدف والمصير المشترك.وأضافت أن مجلس التعاون الخليجي يبقى مشروعاً استثنائياً في التاريخ العربي الحديث فالإيمان الذي كان المحرك الرئيس لتأسيسه لم يتبدل ولم يضعف كما هو حال طموح أبناء الخليج الذين ما زالوا يراهنون على تحقيق الأهداف رغم كل الظروف.واختتمت بالقول: مجلس التعاون ككيان أثبت على مدى عقود ثباته في مواجهة التحديات وقدرته على الصمود أمام جميع محاولات إسقاط مشروعه، وسيبقى طالما وجد الحكماء المؤمنين بقيم التعاون والتكامل والأخوة الحقيقية والجوار ووحدة الهدف والمصير والتي كانت أساس ولادة أفضل مشروع وحدوي على مدى تاريخ العرب الحديث.// يتبع //06:10ت م0004