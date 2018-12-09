وفي شأن آخر، قالت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (عجلة التنمية لا تتوقف): تتسارع خُطا القيادة في المملكة العربية السعودية في طريق التنمية، وتستمر عجلة التطوير في دورانها، إذ شهدت البلاد في الآونة الأخيرة افتتاح عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية في عدد من مناطق المملكة برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وشمل أيّده الله برعايته مناطق القصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية، وها هو يفتتح مشروع تطوير حي الطريف ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية.ورأت أن القيادة حفظها الله لم تغفل عن اتساع رقعة البلاد وكبر مساحتها وحاجتها لمواكبة حركة التطور والنمو والازدهار التي تعيشها البلاد، والحرص على أن تنال كل منطقة من مناطق المملكة حقها من هذه الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.واخلُصت غلى القول إن هذه المشاريع لا شك تخلق عددًا من الفرص لشباب الوطن، وتتمثل هذه الفرص في مزيد من الوظائف التي تعين الشباب على الاندماج في السلك الوظيفي لتطوير قدراتهم وخبراتهم، ما يعود على البلاد بالخير والنماء، وتصنع منهم سواعد فتية تعتمد عليهم بلادهم في المستقبل.// انتهى //06:13ت م0005