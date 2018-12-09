أبوظبي 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.ونوه بما تحقق في المملكة من تقدم وازهادر في ظل القيادة الحكيمة، مثمنًا مواقف خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والعربي من أجل تحقيق استقرار المنطقة وأمنها.وأكد بمتانة وعراقة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.// انتهى //08:37ت م0007