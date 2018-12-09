الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستمكن رجال حرس الحدود بمناطق جازان، ونجران، وعسير بتوفيق الله من إحباط عدة محاولات تهريب ما مجموعه (518) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال شهر ربيع الأول من عام 1440هـ .وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط عدة محاولات والقبض على المتورطين فيها وعددهم 35 شخصاً، بينهم 13 من الجنسية اليمنية و 13 سعودياً و 9 من الجنسية الأثيوبية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة .وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .// انتهى //09:03ت م0011