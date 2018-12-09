إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن حكومته ستكمل مدتها نافياً إمكانية إقبال باكستان على انتخابات مبكرة.وأخبرت عن وصول وحدات من قوات الجيش الصيني إلى باكستان للمشاركة في تمارين عسكرية مع القوات الباكستانية.وأشارت صحف الأحد إلى التنسيق الجاري بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لدعم عملية المصالحة الأفغانية.وتطرقت إلى عزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على تحسين العلاقات مع كافة الدول دون المساومة على المصلحة الوطنية.وتناقلت أنباء اعتقال الشرطة الباكستانية خمسة من عناصر تنظيم القاعدة كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.وسلطت الصحف الضوء على موجة الإرهاب الجديدة التي تشهدها باكستان، وتكثيف أجهزة الأمن الباكستانية حملة ملاحقة الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن.وعرجت على تأثر حركة المرور بشكل حاد في إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الدخاني المخيم على المناطق الوسطى من الإقليم.إقليمياً.. تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان في ظل المعارك الجارية بين القوات الحكومية ومليشيات حركة طالبان.كما تناقلت تطورات الوضع في العاصمة الفرنسية باريس بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.// انتهى //11:02ت م0047