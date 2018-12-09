الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنتي "الموارد البشرية وسوق العمل والسياحة والترفيه"، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "المركز الوطني لتنميه الموارد البشرية السياحية (تكامل)" يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، ملتقى توظيف (السياحة و الإيواء)، وذلك بمشاركة عدد من المنشآت المستثمرة في القطاع التي ستقوم بطرح عدد من الوظائف في عدة مجالات.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن إقامة هذا الملتقى يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع السياحة والايواء، داعياً الباحثين والباحثات عن عمل حضور الملتقى والاستفادة من الفرص التي ستطرح فيه, داعياً الراغبين بالمشاركة فيه من الباحثين عن العمل إحضار السيرة الذاتية والهوية الوطنية.// انتهى //11:07ت م0050