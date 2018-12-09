القاهرة 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستبدأ غدًا الاثنين، أعمال الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في محافظة الإسكندرية المصرية.وأوضحت وزارة السياحة المصرية في بيان اليوم، أن الاجتماع سيناقش 13 بندًا منها تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، والتنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية، ومعايير الجودة السياحية في مجال وكالات السياحة والسفر، إلى جانب بحث أهمية حضانات الأعمال للمشاريع السياحية.// انتهى //12:50ت م0093