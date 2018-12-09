لندن 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق09 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، الاحتجاجات المستمرة في فرنسا ضد سياسة الحكومة، حيث رأت أن فرنسا تحتاج إلى الاستماع أكثر مما تحتاج إلى القيادة، وذكرت بأنه يتعين على الرئيس ايمانويل ماكرون تقديم قدر من التنازلات بهدف احتواء الموقف المتفاقم جراء استمرار المظاهرات المناهضة لحكومته.وواصلت تناول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على خلفية انتظار نتيجة التصويت في مجلس العموم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من التكتل، ومشيرة إلى أن الكثير من البرلمانيين يعتقدون أن التصويت المرتقب هو الأكثر أهمية في مسيرتهم داخل البرلمان.وأشارت أيضًا صحف الأحد إلى أن بريطانيا لم تشهد انقسامًا كهذا منذ عام 1972 حين مرر مجلس العموم مشروع قانون مهد لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.ولفتت إلى حدوث خلافات عميقة داخل الحكومة البريطانية حول ما إذا كان يتوجب على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، دعم إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أم لا، وذلك في محاولة أخيرة لإنهاء المأزق والخلاف السياسي الذي تشهده البلاد حاليًا حول خروجها من التكتل.وأشارت الصحف إلى كشف مخبرين بريطانيين عن أدلة تربط روسيا بتنفيذ عمليتي اغتيال أخريين على الأراضي البريطانية.وتطرقت إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في الرياض اليوم، التي ستبحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية بالمنطقة.ونقلت صحف بريطانيا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، سيترك منصبه قبل نهاية العام.// انتهى //12:53ت م0095