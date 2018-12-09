الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأعلنت كلية الطب ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا عن فتح باب القبول للراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخدير المناطقي 2019/2020, وذلك اعتباراً من اليوم ولغاية يوم الأحد 23 / 4 / 1440 هـ , الموافق30 / 12 / 2018م ،علماً بأن المقابلات الشخصية ستكون في يوم الأحد 7/ 5 / 1440هـ , الموافق 13/ 1/ 2019 م , في قسم التخدير بمبنى العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود .وأوضح مدير البرنامج الدكتور أحمد ثلاّج أن البرنامج سيبدأ بنهاية شهر يناير 2019م , وعلى الراغبين الالتحاق تقديم نسخة محدثة من السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد التالي :Nsusulan@ksu.edu.sa وللاستفسار يمكنكم الاتصال بسكرتارية القسم على الرقم: 0114692019 .// انتهى //12:55ت م0096