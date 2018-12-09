الرياض 2 ربيع الآخر 1440 الموافق 9 ديسمبر 2018 واس.شارك مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأمير نورة بنت عبد الرحمن في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي لسلامة المرضى، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وتمثلت المشاركة في تقديم خمس ورش عمل بمركز المحاكاة وتطوير المهارات في جامعة الأميرة نورة بهدف تعزيز سلامة المرضى في البيئة الصحية من خلال خلق بيئة تحاكي الواقع ليتسنى للفريق الصحي التعاون في مواجهة التحديات المختلفة عبر التجارب الافتراضية، حيث كانت الورشة الأولى بعنوان (التواصل بين مقدم الرعاية الصحية والمريض وأسرته)، أما الورشة الثانية بعنوان (التواصل المهني المشترك بين أعضاء الفريق الطبي)، والورشة الثالثة بعنوان (كيفية كتابة اللوائح والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى)، ودارت الورشة الرابعة حول (تفعيل المحاكاة للتشغيل الآمن للخدمات الصحية)، كما ناقشت الورشة الأخيرة (تطبيق الاجراءات المتعلقة بالأدوية من خلال استخدام المحاكاة).وتضمّن المؤتمر مشاركة نائب المدير العام التنفيذي لتطوير المنظمة والتميز المؤسسي الدكتور جمعة بن فرحان العنزي ونخبة من الخبراء في الرعاية الصحية في تقديم حلقة نقاش عن (تمكين المرضى ونشر الحقوق الصحية لتعزيز سلامة المرضى).كما شارك المستشفى في المعرض المصاحب للمؤتمر باستعراض نظام الكانبان العالمي المستخدم بالمستشفى، الذي يدعم سلامة المرضى من خلال تنظيم آلية طلب المستهلكات الصحية وضمان توفرها في الوحدات والأجنحة الطبية، ويعد هذا النظام هو الأول من نوعه في المملكة حيث تقوم فيه الممرضة بطلب المستهلكات الطبية أوتوماتيكياً من مستودع التوزيع مما يسهل اجراءات العمل ويختصر الوقت بشكل كبير في عملية الطلب والاستلام.وخلال المعرض تمّ الإعلان عن برنامج قيادة تجربة المريض الذي يقدمه المستشفى ودوره التعليمي في نشر مفهوم تطلعات المرضى في القطاع الصحي، حيث سيركز البرنامج على أساسيات تصميم وتنفيذ تجربة متميزة محورها المريض مع تقديم الاستراتيجيات المختلفة والأدوات المتوفرة للفريق الطبي على جميع مستوياته لخلق هذه التجربة.الجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تطويره بالتعاون مع شركة ديل كارنيجي Dale Carnegie الرائدة في التدريب المهني والقيادي، وتم اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بأن يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءات والذي يأتي في أولويات رؤية المملكة 2030 لتطوير خدمات الرعاية الصحية.//انتهى//13:09ت م0101