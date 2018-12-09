الأحساء 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق09 ديسمبر 2018 م واسحققت الكلية التقنية بالأحساء الميدالية البرونزية في مهارة تقنية السيارة في المسابقة الوطنية للمهارات بالمناطق، التي استضافتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، حيث فاز بها المتدرب مصطفى حسن السلامة من قسم المحركات والمركبات.وأوضح رئيس نادي الموهوبين بالكلية المهندس محمد بن خالد الشريدي أن مشاركة الكلية في المسابقة تأتي ضمن أهداف النادي لاكتشاف الموهوبين وتطوير مهاراتهم، مشيدا بجهود رئيس قسم المحركات والمركبات المهندس عدنان بن محمد الفرحان ومدربي القسم في تنمية مهارات المتدربين وتعاونهم المستمر مع نادي الموهوبين.من جانبه أكد عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني بأن الكلية تسعى باستمرار على تشجيع الابتكار والإبداع وتنمية روح المقدرة وتطوير وتنمية الذات لدى المتدربين، مع الدعم الكامل لجميع الأفكار الإبداعية وترجمتها على أرض الواقع.// انتهى //13:10ت م0103