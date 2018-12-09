الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن إقامة مسار الشركات الناشئة Startup Saudi في فندق الفورسيزونز بالرياض، يومي 12 و 13 ديسمبر بالتزامن مع ملتقى عرب نت، ويأتي تأكيدًا لاهتمام منشآت بدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتتيح "منشآت" في مسار الشركات الناشئة المجال لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من ورش العمل التي تهدف إلى تطوير ودعم البرامج المعزِّزة لريادة الأعمال وتسليط الضوء على الابتكار، بما يُساهم في تحقيق أهداف منشآت تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.ويمكن لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التسجيل عبر موقع عرب نت واختيار بطاقة حضور منشآت المجانية عبر الدخول على الرابط التالي: https://www.arabnet.me/arabic/conferences/riyadh/initiatives .ويتضمن مسار الشركات الناشئة معرض ابتكر الذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتمكين المبتكرين والموهوبين من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية وإبرازها محليًّا وعالميًّا، وستستعرض لجنة التحكيم في معرض ابتكر الاختراعات المُشاركة، وتحديد الفائزين حيث خصصت منشآت جوائز مالية وصلت إلى 300 ألف ريال سعودي لأفضل الابتكارات والاختراعات المُشاركة.مما يذكر أن منشآت تُقيم عددًا من الفعاليات الداعمة والممكنة لرواد ورائدات الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأقامت مؤخرًا ملتقى فعاليات الشركات الناشئة بجدة، إضافة إلى ملتقيات بيبان في كلٍّ من مناطق الرياض، القصيم، عسير، جدة، وتهدف منشآت إلى استمرارية مُلتقياتها التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة بهدف تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%.// انتهى //13:12ت م0105