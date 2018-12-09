الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات فتكبر الهمم ونعانق بفضل الله القمم في ظل قائد محنك وسياسي خبير وربان ماهر يقود هذه البلاد بحكمة واقتدار فاحتفل الوطن والمواطن بكل افتخار.وأَضاف سمو الأمير فيصل بن بندر : حزم وعزم، عدال وبذل، بناء ونماء، رخاء واستقرار، حمل - رعاه الله - هم الوطن فكسب الجولة، وحمل هم المواطن فأمر برؤية طموحه، عاداً سمو هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا بالفرصة العظيمة لتجديد الولاء والبيعة، وتأكيد التلاحم بين الشعب والقيادة في ملحمة وطنية أذهلت الأعداء واغبطت الأشقاء والأصدقاء.وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.// انتهى //13:13ت م0107