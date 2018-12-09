المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسنفذت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولاتها التفتيشية خلال الفترة من 21 - 27 / 3 / 1440هـ, في 18 مركزاً تجارياً من ضمن نشاطها ببيع التبغ ومشتقاته، ولم ترصد اللجنة أي مخالفات خلال جولاتها.وفي إطار الأنشطة والفعاليات التوعوية, قامت اللجنة بالتوعية بأضرار التبغ استهدفت نزلاء سجن محافظة بدر, إلى جانب الاتفاق مع إدارة السجون في محافظة بدر على تأسيس عيادة ثابتة للإقلاع عن التدخين.// انتهى //14:18ت م0147