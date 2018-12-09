جدة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , أن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم , تأتي ليواصل بثبات - أيده الله - مسيرة البناء والعطاء لهذا الوطن المعطاء الذي يفخر به وبقيادته الحكيمة كل مواطن ومواطنة.وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة :" لقد اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بسماتٍ جسدت تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، وأمته العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دولية جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة ودورها العالمي، وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته ونموها".وبين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - علم على تقديم حلول تنموية فعّالة لمواجهة التحديات ورفع قدرات الكفاءة مع التوسع في الخدمات التي تنعكس إيجابا على المواطن والحفاظ على المقدرات والثوابت، فإنجازاته توالت لتعانق السماء، حيث حمى الجار والدار، ودحر العدو القريب والبعيد، وألف تحالفات لم يسبقه لفعلها غيره، فعزز مكانة الدين والوطن وأعاد هيبة الأمة ووقف شامخا في وجه الإرهاب وأهله.ونوه الدكتور الثقفي ، بالرعاية والاهتمام التي يحظى بها الجانب البيئي والأرصادي والدعم المتواصل لتحقيق الخطط التنموية الطموحة، بهدف صون البيئة وكذلك من خلال الرصد السريع والآني للأحوال الجوية ونشر الوعي الأرصادي في المجتمع السعودي.وسأل الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في ختام كلمته , الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //14:18ت م0148