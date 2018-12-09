الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –، مقاليد الحكم في المملكة وقيادته سفينة الوطن لآفاق رحبة على طريق الرخاء والتطور والاستقرار.وأشاد معاليه بما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، حيث سارت المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية.وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة ما تحقق من إنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات،مشيراً إلى أن إن المملكة العربية السعودية وهي تحتفي بهذه الذكرى الرابعة العزيزة والغالية على كافة أبناء الوطن، إنما تحتفي بمناسبة وطنية عظيمة، حققت خلالها القيادة المزيد من الرخاء والأمن والاستقرار والإنجاز والعطاء، في مسيرة تمت خلالها مواصلة تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة، الهادفة إلى تحقيق الرخاء والتقدم للوطن والمواطن.وأوضح معاليه أن الذكرى الرابعة للبيعة، تكشف للجميع عن حجم العلاقة الفريدة التي تجمع الشعب السعودي حول قيادته الرشيدة التي فتحت قلبها وأبوابها لأبناء الوطن وعملت جاهدة على تحقيق طموحاته وتطلعاته.وبين معاليه أن العناية بتطوير قطاع العمل والموارد البشرية تحتل مركزاً متقدماً في سلم أولويات الحكومة، التي استمرت في تحديث ترتيباتها الإدارية والمالية وبرامجها، في إطار رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وموظفيها، لافتاً إلى أنّ اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بالتعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية، لا حدود لها ليقينه -حفظه الله-، بأن الإنسان السعودي هو صانع التنمية الأول وهدفها، واستشعاراً منه بأن الوطن لا يبنى إلا بسواعد أبنائه وبناته المخلصين المؤهلين تأهيلاً جيداً في مختلف المجالات، لذلك حظيت هذه القطاعات بنصيب وافر من متابعته الكريمة ودعمه السخي.ونوه معاليه في هذا الصدد بما حظي به معهد الإدارة العامة من رعاية واهتمام كبيرين من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ماديا ومعنويا، حققت لمعهد الإدارة العامة إنجازاً كثيراً من المكتسبات والعديد من التطلعات على مستوى التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية.وأردف أن منظومة التنمية الإدارية في المملكة تسير بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات الكريمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- للتحول الوطني للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.وختم معاليه تصريحه قائلاً: أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وأن يعينه وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.//انتهى//14:20ت م0150