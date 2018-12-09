الطائف 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسنفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في أمانة التعليم وإدارة التدريب و الابتعاث ، البرنامج الأول للاحتياجات التدريبية للقيادات التعليمية والإدارية، بعنوان "القيادة والتخطيط الاستراتيجي"، بحضور ٦٠ قائدًا وقائدة لمدة ثلاثة أيام ، بقاعة التدريب بفندق الانتركونتيننتال.ويأتي تنفيذ هذا البرنامج للعمل على توفير الاحتياجات التدريبية للقيادات التعليمية، نظرًا لأهمية التطوير المهني وتأثيره المباشر على فاعلية العاملين في التعليم، مما يسهم في جعل المخرجات التعليمية ذات دور فاعل في عملية التنمية الشاملة ، ومواكبًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، إضافة إلى رصد الاحتياجات التدريبية للقيادات من خلال عمل استبيانات الاستطلاع عن طريق أمانة التعليم، التي نتج عنها الاحتياج لتنفيذ أربعة برامج تدريبية ، في القيادة والتخطيط الاستراتيجي ، والقيادة الإبداعية ، وبطاقة الأداء المتوازن ، وإدارة الأزمات وقيادة فرق العمل، حيث جرى إسناد تلك البرامج الأربعة لإدارة التدريب والابتعاث لتنفيذها، في حين تكون هذه الاحتياجات التدريبية ممتدة كمرحلة ثانية في التطوير المهني للمشرفين والمشرفات ، وفي مرحلتها الثالثة والأخيرة تكون لقادة وقائدات المدارس.من جانبه ، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، أن تنفيذ الاحتياجات التدريبية لها إيجابيات عديدة ، تصب في الارتقاء بالعمل واكتساب الخبرات وتنشيطها ، مضيفًا أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف تهتم بتوفير جميع المتطلبات التطويرية لمنسوبيها في مختلف الإدارات التعليمية، لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة ، ورسم رؤية للمستقبل بتخطيط استراتيجي, مشددًا على أن هذه البرامج يجب استثمارها لتنمية وتطوير وصقل المهارات لدى القيادات التربوية.// انتهى //14:32ت م0154