مكة المكرمة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأنهت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة الأسبوع الخامس والأخير من المرحلة الرابعة لبرامج مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن" الذي يلبي احتياجات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات.وأوضحت رئيسة المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية أبرار العتيبي أن المستفيدات من هذا البرنامج بلغ عددهن ١٩٥ مستفيدة, لافتة الانتباه إلى أن برنامج صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني حقق النصيب الأكبر من إجمالي البرامج المنفذة بعدد 79 متدربة, يليه برنامج التجميل وتصفيف الشعر بعدد 63 متدربة, فيما أهل برنامج إدارة الفعاليات والمناسبات 35 متدربة, وبرنامج مقدمة في مايكروسوفت أوفيس 18 متدربة.من جانبها, أعرب عميدة الكلية طيبة موسى عن خالص شكرها وتقديرها لرئيسة المركز الفرعي لخدمة المجتمع ومنفذات البرامج نظير جهودهن المبذولة في نجاح " أتقن" الذي ينطلق لأول مرة في الكلية التقنية للبنات بمكة.// انتهى //14:33ت م0155