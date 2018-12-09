جدة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ، التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد ، وما شهدته المملكة من نهضة حضارية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.وقال الدكتور القاسم: " إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - القائد الذي عُرف بحكمته وحزمه وشخصيته المؤثرة ، نستذكر فيها حدثًا غاليًا علينا جميعًا، ونستلهم الكثير من المعاني الوطنية السامية والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، ونجدد العهد والولاء والتكاتف مع القيادة لنخطو جميعًا تجاه مستقبل مشرق كل يوم".وأضاف معاليه: " لا يسعنا في هذه المناسبة العزيزة إلا أن نستحضر الإنجازات التي تحققت تحت لواء قيادتنا الحكيمة ، وما تمر به المملكة من مرحلة استثنائية فارقة ونهضة شاملة على جميع الأصعدة ، متمثلة في سياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتنمية والتطوير ومكافحة الفساد ، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية ، وتعزيز الاستدامة ومواكبة التحديات الاقتصادية والإقليمية وصولاً إلى الأهداف الرئيسية للمشروع الوطني الرائد المتمثل في رؤية 2030 ".وأكد أن ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من مشروعات تنموية كبرى ونهضة شاملة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية سيُعزز من دور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي ، ويؤكد قدرتها الفائقة على قيادة العالم الإسلامي والعربي ودورها المحوري بالمنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وحضورها الفاعل في جميع القضايا الإقليمية والدولية.وتابع الدكتور القاسم: " نفخر في هيئة الهلال الأحمر السعودي بما حققناه خلال العام الماضي من إنجازات ومبادرات وطنية للنهوض بالعمل الإسعافي في جميع مناطق المملكة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وما كان ذلك ليتحقق إلا بتوفيق الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاها الله - وبجهود وإصرار أبناء هذه الوطن المخلصين، مجددين العزم على مواصلة مسيرة النماء والتطوير ".وأشار معاليه إلى أن الخدمات الطبية الطارئة التي تقدمها الهيئة شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المراكز الإسعافية في كافة مناطق المملكة أكثر من (400) مركز إسعاف، كما وسّعت الهيئة نطاق خدماتها الإسعافية من خلال تواجدها في المناسبات الرسمية والأنشطة المتنوعة من خلال فرقها الإسعافية التطوعية، حيث بلغ عدد المتطوعين الذين يعملون تحت مظلة الهلال الأحمر حوالي (10) آلاف متطوع ومتطوعة.واختتم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر حديثه بالدعاء أن يحفظ الله لهذه البلاد قادتها ، وأن يديمهما مصدرًا لرفعة هذا الوطن ونصرة الحق ، ‏وأن يديم الله على هذه البلاد المباركة نعمة أمنها وأمانها والاستقرار والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذا الوطن المخلصين.// انتهى //14:36ت م0158